«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила модернизацию крупнейшего центра питания промышленного юга Кузбасса – подстанции 500 кВ «Новокузнецкая». Проект позволил увеличить мощность присоединения добывающих предприятий СУЭК с 60 МВт до 123 МВт и существенно снизить риски развития масштабных технологических нарушений.

В ходе работ смонтированы современные устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) российского производства. Новые комплексы на микропроцессорной базе при возникновении нештатной ситуации в электросетях обеспечивают мгновенную передачу управляющих команд на принадлежащую СУЭК подстанцию 220 кВ «Соколовская». Это снижает риск повреждения электросетевого оборудования и развития аварийных ситуаций.

Подстанция 220 кВ «Соколовская», мощность которой составляют два трансформатора по 125 МВА каждый, обеспечивает энергоснабжение шахты имени В.Д. Ялевского, Талдинская-Западная-1, Талдинская-Западная-2, разрезов «Заречный», «Заречный-Северный», «Камышанский» в Прокопьевском районе Кемеровской области.

Подстанция 500 кВ «Новокузнецкая» мощностью 1 602 МВА участвует в электроснабжении крупных промышленных предприятий и второго по численности населения города Кузбасса – Новокузнецка с население более 540 000 человек.