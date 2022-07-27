Путь на иностранные рынки безнадежно закрыт?
27 июля 2022, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Кубань
Специалисты Ленинградского филиала «Россети Кубань» с начала 2022 года выполнили технологическое присоединение 731 объекта к электросетевой инфраструктуре компании. Суммарная максимальная мощностью новых абонентов энергокомпании превысила 15 МВт.
В числе новых крупных потребителей – Пограничное управление ФСБ России, жилищный комплекс в Ейске, тепличный комплекс в с. Александровка и центр содействия спорта и туризма в ст. Камышеватская.
Для подключения заявителей энергетики ввели в эксплуатацию трансформаторные подстанции суммарной мощностью 2,9 МВА, построили и реконструировали свыше 4,2 км линий электропередачи (ЛЭП).
Всего в первом полугодии 2022 года в центры обслуживания потребителей Ленинградских электросетей поступило свыше 870 заявок от физических и юридических лиц на подключение к электрическим сетям и увеличение мощности. Суммарная запрашиваемая мощность составила более 22,5 МВт.
Информация о процедуре технологического присоединения и форма заявки на подключение к электросетям доступны на сайте компании «Россети Кубань» в разделе «Технологическое присоединение». Также заявку на подключение к сетевой инфраструктуре можно подать в электронном виде при помощи Единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф.
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