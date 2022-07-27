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"Россети Северный Кавказ" обеспечили энергией более 8,5 тыс. новых потребителей в СКФО

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За первое полугодие текущего года энергетики «Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией 8 524 новых потребителя во всех регионах СКФО. Общая присоединенная мощность составила 150 МВт.

При этом за 6 месяцев 2022 года в Группу  «Россети Северный Кавказ» поступило 15,5 тыс. заявок на технологическое присоединение  новых объектов к сетям компании общей заявленной мощностью 807 МВт. Это на 186 МВт больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. 

В приоритете -  реализация мероприятий по осуществлению технологического присоединения объектов в рамках национальных проектов, предусмотренных Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Так, за первые полгода осуществлено присоединение 23 социальных объектов.

Источник: Россети Северный Кавказ

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