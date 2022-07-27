Технологическое присоединение электроустановок:
27 июля 2022, 17:40
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Северный Кавказ
За первое полугодие текущего года энергетики «Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией 8 524 новых потребителя во всех регионах СКФО. Общая присоединенная мощность составила 150 МВт.
При этом за 6 месяцев 2022 года в Группу «Россети Северный Кавказ» поступило 15,5 тыс. заявок на технологическое присоединение новых объектов к сетям компании общей заявленной мощностью 807 МВт. Это на 186 МВт больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.
В приоритете - реализация мероприятий по осуществлению технологического присоединения объектов в рамках национальных проектов, предусмотренных Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Так, за первые полгода осуществлено присоединение 23 социальных объектов.
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