«Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт линии электропередачи 110 кВ «Сотник - Ягодная» протяженностью 66 км. В ходе работ специалисты компании усилили грозозащиту энергообъекта. На повышение надежности электроснабжения более 30 тысяч жителей Кондинского района ХМАО-Югры компания направила порядка 3 млн рублей.

Энергетики выполнили ремонт 14 опор и 250 м грозотроса, который защищает воздушную линию от прямых ударов молний. Помимо этого, заменено 9 дефектных изоляторов и 6 гасителей вибрации. Установленное оборудование обладает устойчивостью к перепадам температур и коррозии, высокой механической прочностью, а его расчетный срок службы составляет более 30 лет. При выполнении работ специалисты компании использовали устройства отечественного производства.

Линия электропередачи 110 кВ «Сотник – Ягодная» участвует в электроснабжении более 30 тысяч жителей Кондинского района ХМАО-Югры. В случае нештатной ситуации ЛЭП выполняет роль резервной линии для высоковольтных питающих центров «Леуши», «Берёзовая» и «Клин», от надежной работы которых зависит электроснабжение магистрального нефтепровода «Холмогоры – Клин» и более 10 социально значимых объектов в поселках Ягодный и Дальний. Выполненные на ЛЭП мероприятия обеспечивают бесперебойное функционирование электрооборудования в грозовой период, который длится в Югре с мая по сентябрь.