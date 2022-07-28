Аэропорт Кемерово: реконструкции быть

Реконструкцию в аэропорту Кемерово начнут до конца этого года, несмотря на возникшие трудности из-за удорожания строительных материалов. Министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан заявил, что они не намерены отступать, тем более, что получают «понимание и поддержку». Важным шагом на пути к началу работ стало получение положительного заключения Главгосэкспертизы России.

«Если три года назад это была одна стоимость взлетно-посадочной полосы, то сейчас она выросла в разы. Поэтому нам уже повторно нужно обращаться, чтобы мы могли этот вопрос довести до конца. Но здесь у нас поддержка есть, понимание есть. В этом году мы начинаем. До конца месяца мы должны получить заключение Главгосэкспертизы на всю проектную документацию по реконструкции взлетно-посадочной полосы, и в этом году начнем ее ремонт», — рассказал Сергей Рубан во время прямого эфира в социальных сетях.

И как раз на днях было выдано положительное заключение по проектно-сметной документации на реконструкцию аэродромного комплекса. Помимо ИВПП в рамках проекта в несколько этапов реконструируют рулежные дорожки и перрон – для возможности установки расчетного типа ВС В777-300ER. В будущем перрон хотят расширить до семи мест стоянки – эти и другие решения по перспективному развитию аэропорта также представлены в проектной документации. Кроме того, здесь построят площадку для обработки противообледенительной жидкостью и резервуар для ее сбора, очистные сооружения, аварийно-спасательную станцию, учебно-тренировочный полигон, подъездные дороги, разместят резервное и новое метеоборудование взамен демонтируемого и выполнят другие необходимые работы.

«В рамках экспертизы проектной документации на реконструкцию аэропорта Кемерово мы плотно взаимодействовали с застройщиком и проектировщиком: были уточнены основные требования задания на проектирование, представлено обоснование использования расчетной модели однослойного покрытия при усилении жесткого покрытия цементобетоном, представлен сравнительный расчет с использованием коэффициента К2, учитывающего влияние прослойки из бетона В10. Также в проектной документации было представлено обоснование возможности выполнения взлетно-посадочных операций действующей ВПП-1 после выполнения работ по ее капитальному ремонту», - сообщил выпускающий эксперт по объекту Андрей Федулов - главный специалист отдела объектов транспортного комплекса Управления объектов транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России.

Особое внимание, по словам эксперта, было уделено отработке вопросов по обследованию конструкции существующих зданий и сооружений аэропорта, задействованных в технологических процессах, а так же вопросам обеспечения визуального обзора летного поля с рабочих мест диспетчеров Командно-диспетчерского пункта с учетом производства работ по этапам.

«Такое эффективное взаимодействие позволят оперативно выйти на положительное заключение и ускорить реализацию объекта в текущем моменте», - подчеркнул Андрей Федулов.

Заказчик – ООО «Международный Аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова». Генпроектировщик - АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект».



Фото: Spectrum Group