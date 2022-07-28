RusCable Insider #276 - виртуальный музей "Подольсккабель",
25 лет Спецкабель, смена поколений LAPP и новая реальность кабельного бизнеса
28 июля 2022, 11:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "Мособлэнерго"
Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» завершил строительство трансформаторных подстанций, включенных в инвестиционную программу компании на 2022 год. Объекты построены в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа и в поселке Летний Отдых в районе Голицыно.
Трансформаторные подстанции построены по договорам технологического присоединения. Объекты позволят повысить качество и надежность электроснабжения потребителей, а также обеспечить безопасность обслуживания оборудования.
В посёлке Летний Отдых в районе ул. Колхозной ведётся частная застройка. Чтобы обеспечить электроэнергией участки недалеко от школы построена ТП 10/04 кВ с трансформатором 160 кВА и кабельные линии электропередачи 10 кВ протяжённостью 400 м. Также запланировано строительство воздушно-кабельной линии 0,4 кВ. Новая подстанция полностью готова к эксплуатации. В текущем году к объекту планируется подключить частные дома, расположенные на ул. Колхозной и в ее окрестностях – более 50 участков.
АО «Мособлэнерго» в этом году обеспечило надежное электроснабжение предприятий малого и среднего бизнеса г. Апрелевка городского округа Наро-Фоминск. На ул. 1-ая Солнечная введена в работу трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА и проложено 90 м кабельной линии.
Всего с начала 2022 года АО «Мособлэнерго» ввело в эксплуатацию 28 новых трансформаторных подстанций в Подмосковье. Подстанции построены в зонах обслуживания следующих филиалов АО «Мособлэнерго»: Одинцовский, Красногорский, Щелковский, Коломенский, Раменский, Мытищинский, Сергиево-Посадский и Павлово-Посадский. Введенная дополнительная трансформаторная мощность составила 8,3 МВА.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter