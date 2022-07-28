Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» завершил строительство трансформаторных подстанций, включенных в инвестиционную программу компании на 2022 год. Объекты построены в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа и в поселке Летний Отдых в районе Голицыно.

Трансформаторные подстанции построены по договорам технологического присоединения. Объекты позволят повысить качество и надежность электроснабжения потребителей, а также обеспечить безопасность обслуживания оборудования.

В посёлке Летний Отдых в районе ул. Колхозной ведётся частная застройка. Чтобы обеспечить электроэнергией участки недалеко от школы построена ТП 10/04 кВ с трансформатором 160 кВА и кабельные линии электропередачи 10 кВ протяжённостью 400 м. Также запланировано строительство воздушно-кабельной линии 0,4 кВ. Новая подстанция полностью готова к эксплуатации. В текущем году к объекту планируется подключить частные дома, расположенные на ул. Колхозной и в ее окрестностях – более 50 участков.

АО «Мособлэнерго» в этом году обеспечило надежное электроснабжение предприятий малого и среднего бизнеса г. Апрелевка городского округа Наро-Фоминск. На ул. 1-ая Солнечная введена в работу трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА и проложено 90 м кабельной линии.

Всего с начала 2022 года АО «Мособлэнерго» ввело в эксплуатацию 28 новых трансформаторных подстанций в Подмосковье. Подстанции построены в зонах обслуживания следующих филиалов АО «Мособлэнерго»: Одинцовский, Красногорский, Щелковский, Коломенский, Раменский, Мытищинский, Сергиево-Посадский и Павлово-Посадский. Введенная дополнительная трансформаторная мощность составила 8,3 МВА.