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Нарушаешь? Охранные зоны электросетей, которые могут добавить проблем. Новый материал RusCable Плюс

Нарушаешь? Охранные зоны электросетей, которые могут добавить проблем. Новый материал RusCable Плюс

28 июля 2022, 13:15
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable ПЛЮС, ЛЭП, РОСТЕХНАДЗОР, РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: RusCable.Ru

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Редакция RusCable.Ru проанализировала действующие нормативно-правовые акты "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", обнаружив некоторые нюансы административной ответственности за нарушение их требований...

Жесткая ответственность

Статья 9.8 действующей редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон №195-ФЗ от 30.12.2001) (КоАП) предусматривает ответственность за нарушение ПОЭС РЗУ напряжением свыше 1000 В. При этом наказания за нарушение ПОЭС РЗУ напряжением до 1000 В не предусмотрено. В данном случае инспекторы Ростехнадзора чаще всего применяют статью 9.11 КоАП в части несоблюдения правил эксплуатации электроустановок. В проекте нового КоАП такой статьи нет, зато расширена статья о нарушении ПОЭС РЗУ: две части статьи 18.9 проекта предусматривают ответственность за нарушения ПОЭС РЗУ напряжением соответственно до 1000 В (часть 1) и свыше 1000 В (часть 2).

К объективной стороне правонарушения относится несоблюдение ПОЭС РЗУ, которое повлекло или могло повлечь перерыв в электроснабжении потребителей. Для сетевых организаций данные вопросы регламентированы пунктами 7.21-7.23 правил. Нарушениям, допущенным сторонними лицами в отношении электросетей напряжением до 1000 В, посвящены пункты 8, 10, 11, 14 и 15 ПОЭС РЗУ, а напряжением свыше 1000 В – пункты 8-10 и 15.

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