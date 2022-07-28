Завтра, 29 июля, генеральный директор «Москабельмет» выступает на онлайн-конференции «Жара и цифровизация» Клуба Цифровизации Производства. В рамках доклада «Автоматизация и цифровизация промышленного предприятия. Практический опыт и собственные разработки» Павел Моряков представит эффективные решения, используемые в ГК «Москабельмет», и цифровые проекты предприятия.

Клуб для тех, кто стремится к прогрессу

Уральский Клуб Цифровизации производства основан компанией «Системные технологии», которая работает в сфере автоматизации организационного управления с 1999 года. В этом году Клуб уже провел 13 конференций, посвященных лайфхакам в автоматизации производства, цифровизации в машиностроении и смежным темам. На них выступали представители ПАО «КАМАЗ», АО «КОНАР», ССЗ «Вымпел», «1С», Siemens, Guhring, Корпорации «Галактика», «Электроприбор», Kaspersky IoT company, ГК «Цифра» и других крупных компаний. Такие встречи носят клубный формат для собственников, руководителей производства, ИТ-директоров и технологов производственных предприятий. На них собираются руководители и специалисты, заинтересованные в развитии автоматизации и роботизации промышленных предприятий для обмена опытом и поиска эффективных источников роста в условиях сложившейся экономической ситуации.

Кейсы, достойные внимания

Поделиться своим опытом с аудиторией собственников и руководителей производственных предприятий Павла Морякова пригласили после его участия в панельной сессии «Лаборатории Касперского» на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Участники завтрашнего мероприятия рассмотрят достойные примеры и методы автоматизации и выяснят, что делает проекты цифровизации успешными и предсказуемыми по ресурсам и по срокам. На конференции будут представлены лучшие кейсы управления производством от участников Клуба и приглашенных специалистов.

Павел Моряков расскажет о разработках, внедренных на производстве ГК «Москабельмет». Это кабель с радиочастотной идентификацией MAGNETAG, промышленные роботы-манипуляторы компании Aripix Robotics, робот для автоматической укладки кабеля в корзину, система автоматической регулировки толщины свинцовой оболочки кабеля «Центратор», а также автоматическая система подачи битума. Она автоматически поддерживает уровень продукта в коробках на необходимом уровне согласно технологическому процессу — делает то, что ранее выполнялось оператором вручную: в постоянном режиме контролирует уровень битума и дает сигнал на открытие и закрытие крана подачи.

Важной частью доклада станет также презентация нового проекта «Москабельмет» — Cable Justice. Это уникальный цифровой сервис, который позволяет быстро, с помощью одного лишь мобильного устройства, оценить, насколько конструктивные характеристики кабельно-проводниковой продукции соответствуют требуемым значениям. Все, что нужно для его использования, — установить бесплатное приложение и прочитать простую инструкцию .

«Москабельмет» давно в теме

Об автоматизации и цифровизации ГК «Москабельмет» говорит давно. Павел Моряков на правах эксперта в этой области выступил на Всероссийских конференциях «Цифровизация производства 2020» и «Опыт цифровизации производства 2020» в Московской школе управления «СКОЛКОВО», на II Петербургском промышленном бизнес-форуме 2021 , на конференции, посвященной цифровой трансформации нефтегазового сектора , и других тематических мероприятиях. В каждом докладе презентуются все новые и новые кейсы, которые изо дня в день реализуются на площадке предприятия.

Формат новых возможностей

Онлайн-формат мероприятий гармонично встроился в повседневную жизнь во время пандемии. Теперь можно принимать участие в конференциях, обсуждениях, встречах даже не покидая офиса, тем самым постоянно увеличивать свою аудиторию. Для всех, кто хочет развиваться, расти и выводить свою компанию на новые высоты, стало еще проще получить знания, делиться опытом и идеями, завязывать полезные знакомства в деловой и экспертной среде. Это тоже, как и цифровизация, над которой активно работает «Москабельмет» — верный и неотъемлемый атрибут прогрессивной современности.

Чтобы ознакомиться с подробной программой конференции «Жара и цифровизация», списком спикеров и зарегистрироваться для участия, переходите по ссылке.