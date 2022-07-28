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RusCable Live - В чем сила отрасли?. Эфир 29.07.2022

RusCable Live - В чем сила отрасли?. Эфир 29.07.2022

28 июля 2022, 17:07
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Live, ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, МОСКАБЕЛЬМЕТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Время чтения ≈ 1 мин
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В крайнем июльском эфире обсудим самые актуальные новости кабельного бизнеса.

В рубрике “Главные новости недели” пройдемся по заголовкам и разберем инфоповоды от “Москабельмет”,  "Полипластик", "Ункомтех" и СЭК, также посмотрим наши новые видеоматериалы и эксклюзивные статьи, доступные по подписке RusCable ПЛЮС.

В рубрике "Инспекция по соц.сетям" заглянем в аккаунты отраслевых компаний, отметим самое интересное, запоминающееся или забавное. А в рубрике “Биржа доверия” (RusCable Trust Level) посмотрим на изменения рейтинга компаний.

Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)

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