RusCable Live - В чем сила отрасли?. Эфир 29.07.2022

В крайнем июльском эфире обсудим самые актуальные новости кабельного бизнеса.

В рубрике “Главные новости недели” пройдемся по заголовкам и разберем инфоповоды от “Москабельмет”, "Полипластик", "Ункомтех" и СЭК, также посмотрим наши новые видеоматериалы и эксклюзивные статьи, доступные по подписке RusCable ПЛЮС.

В рубрике "Инспекция по соц.сетям" заглянем в аккаунты отраслевых компаний, отметим самое интересное, запоминающееся или забавное. А в рубрике “Биржа доверия” (RusCable Trust Level) посмотрим на изменения рейтинга компаний.

Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)

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