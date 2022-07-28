В июне текущего года дорожники приступили к ремонту трех участков: км 143 – км 193, км 193 – км 239 и км 311 – км 329. На объектах будет выполнено устройство новой дорожной одежды, подсыпка обочин, укрепление откосов насыпи земполотна, восстановление водоотвода. Сейчас дорожники занимаются расчисткой полосы отвода, заменой и устройством водопропускных труб.

Завершить ремонт 114 км дорог планируется осенью 2023 года. В рамках обеспечения безопасности специалисты установят 913 дорожных знаков, более 20 км барьерного ограждения, обустроят 20 автобусных остановок, 14 автопавильонов, а также нанесут дорожную разметку из термопластика.

Помимо ремонта на трассе А-123 будет выполнен и капитальный ремонт. Сейчас ведутся проектные работы по участку км 99 – км 143, капремонт которого запланирован на 2023 – 2024 гг.

Напомним, что участок автодороги А-123 Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово в границах Вологодской и Архангельской областей общей протяженностью 598 километров находится в оперативном управлении подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Холмогоры» с 2021 года.

В прошлом году федеральные дорожники выполнили работы по устройству слоев износа на двух участках в Вологодской области (км 73 – км 78, км 383 – км 390) и на трех участках в Архангельской области (км 450 – км 457, км 462 – км 468, км 518 – км 526). А в июле 2022 года завершились работы по устройству защитных слоев на участке км 390 – км 400.

*** Протяженность автодороги А-123 Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово в границах Вологодской области составляет 409 км. По данной дороге проходит главный зимний туристический маршрут – на родину Деда Мороза в город Великий Устюг.