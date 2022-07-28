Путь на иностранные рынки безнадежно закрыт?
28 июля 2022, 11:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, КАЛУГАЭНЕРГО, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Центр и Приволжье
В настоящее время в филиале «Калугаэнерго» реализуется программа цифровизации районов электрических сетей. В регионе уже успешно функционируют 3 цифровых РЭС: Приокский, Кондровский и Боровский. Мероприятия по установке высокоатоматизированных приборов, позволяющих дистанционно выявлять поврежденный участок линии электропередачи в случае технологического нарушения, в данный момент проводятся на энергообъектах Тарусского района. Уже установлено 16 реклоузеров, 12 разъединителей с моторным приводом, 1 выключатель нагрузки на линиях электропередачи.
До сентября текущего года работы пройдут еще в двух районах региона: Жуковском, там установят 23 реклоузера, 15 разъединителей с моторным приводом, 3 выключателя нагрузки, и Малоярославецком – 16 реклоузеров, 18 разъединителей с моторным приводом, 2 выключателя нагрузки и 1 регистратор короткого замыкания.
Указанная работа позволяет сократить время ликвидации технологического нарушения в электросети и практически полностью исключить этап поиска повреждения в ходе проведения аварийно-восстановительных работ. Это значит, что электроснабжение потребителей, в случае аварии, будет восстановлено в максимально короткие сроки. Ранее проведенная цифровизация дала положительные результаты. В 2021 году средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей в зоне обслуживания цифрвых РЭС снизилась на 68%.
«Цифровизация РЭС – важный этап цифровой трансформации всего электросетевого комплекса региона. Установка высокоавтоматизированных коммутационных аппаратов позволит улучшить качество электроснабжения потребителей, а это – главная задача энергетиков», – рассказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» Дмитрий Федоров.
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