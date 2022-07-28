В настоящее время в филиале «Калугаэнерго» реализуется программа цифровизации районов электрических сетей. В регионе уже успешно функционируют 3 цифровых РЭС: Приокский, Кондровский и Боровский. Мероприятия по установке высокоатоматизированных приборов, позволяющих дистанционно выявлять поврежденный участок линии электропередачи в случае технологического нарушения, в данный момент проводятся на энергообъектах Тарусского района. Уже установлено 16 реклоузеров, 12 разъединителей с моторным приводом, 1 выключатель нагрузки на линиях электропередачи.

До сентября текущего года работы пройдут еще в двух районах региона: Жуковском, там установят 23 реклоузера, 15 разъединителей с моторным приводом, 3 выключателя нагрузки, и Малоярославецком – 16 реклоузеров, 18 разъединителей с моторным приводом, 2 выключателя нагрузки и 1 регистратор короткого замыкания.

Указанная работа позволяет сократить время ликвидации технологического нарушения в электросети и практически полностью исключить этап поиска повреждения в ходе проведения аварийно-восстановительных работ. Это значит, что электроснабжение потребителей, в случае аварии, будет восстановлено в максимально короткие сроки. Ранее проведенная цифровизация дала положительные результаты. В 2021 году средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей в зоне обслуживания цифрвых РЭС снизилась на 68%.