«Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт ключевого оборудования на подстанции 110 кВ «КНС-27» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающий центр обеспечивает электроснабжение Ингинского месторождения и Талинского участка Красноленинского центра добычи углеводородов. На повышение надежности энергоснабжения объектов компания направила порядка 6 млн рублей.

В течение месяца «Россети Тюмень» выполнили работы на «сердце подстанции» – силовом трансформаторе мощностью 25 МВА. Энергетики осуществили ремонт активной части: обмоток, регулирующих устройств, остова трансформатора. Помимо этого, заменены 9 высоковольтных вводов и привод устройства регулирования напряжения под нагрузкой. На системе охлаждения оборудования произведена замена 4 радиаторов и 8 двигателей обдува.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют функционирование электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Выполненные на подстанции 110 кВ «КНС-27» работы повысили надежность электроснабжения объектов двух нефтяных компаний – «Няганьнефть» и «Инга».