В первом полугодии 2022 года специалисты Славянского филиала «Россети Кубань» отремонтировали 51 крупный питающий центр в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах Краснодарского края. На ремонт и техническое обслуживание высоковольтных подстанций компания направила более 20 млн рублей.

Энергетики выполнили капитальный ремонт выключателей, разъединителей, изоляторов и другого подстанционного оборудования. После технических мероприятий особое внимание уделили благоустройству прилегающих к питающим центрам территорий и обновили диспетчерские наименования.

В числе отремонтированных питающих центров – подстанции 110 кВ «Красноармейская», «Центральная» и «Новомышастовская». От стабильного функционирования этих энергообъектов зависит надежность подачи электроэнергии более 108 тыс. бытовых потребителей, около 25 социально значимых учреждений, объектов жизнеобеспечения, а также промышленных предприятий.