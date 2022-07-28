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28 июля 2022, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Кубань
В первом полугодии 2022 года специалисты Славянского филиала «Россети Кубань» отремонтировали 51 крупный питающий центр в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах Краснодарского края. На ремонт и техническое обслуживание высоковольтных подстанций компания направила более 20 млн рублей.
Энергетики выполнили капитальный ремонт выключателей, разъединителей, изоляторов и другого подстанционного оборудования. После технических мероприятий особое внимание уделили благоустройству прилегающих к питающим центрам территорий и обновили диспетчерские наименования.
В числе отремонтированных питающих центров – подстанции 110 кВ «Красноармейская», «Центральная» и «Новомышастовская». От стабильного функционирования этих энергообъектов зависит надежность подачи электроэнергии более 108 тыс. бытовых потребителей, около 25 социально значимых учреждений, объектов жизнеобеспечения, а также промышленных предприятий.
– Выполнение плановых работ повышает безопасность обслуживающего персонала и продлевает жизненный цикл оборудования. Важно, что ремонт ключевых питающих центров мы провели до наступления пиковых нагрузок на энергосистему. Это позволит обеспечить их надежное функционирование не только предстоящей зимой, но и в период самых жарких августовских дней, – прокомментировал директор Славянского филиала «Россети Кубань» Александр Калиниченко.
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