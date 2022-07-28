RusCable Insider #276 - виртуальный музей "Подольсккабель",
25 лет Спецкабель, смена поколений LAPP и новая реальность кабельного бизнеса
28 июля 2022, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Юг
Специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» подключили к электросетям компании новое предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции. Заводу по переработке и консервированию фруктов и овощей в Быковском районе Волгоградской области выделено 150 кВт мощности.
Для техприсоединения завода энергетики построили участок воздушной линии электропередачи, установили анкерную опору и смонтировали высоковольтную систему учета электроэнергии.
Высокотехнологичный комплекс решает в регионе проблему реализации плодовоовощной продукции, выращенной на полях Заволжья. Предприятие уже заключило ряд контрактов на поставку готовой продукции, а для местных жителей созданы новые рабочие места.
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter