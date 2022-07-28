Специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» подключили к электросетям компании новое предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции. Заводу по переработке и консервированию фруктов и овощей в Быковском районе Волгоградской области выделено 150 кВт мощности.

Для техприсоединения завода энергетики построили участок воздушной линии электропередачи, установили анкерную опору и смонтировали высоковольтную систему учета электроэнергии.

Высокотехнологичный комплекс решает в регионе проблему реализации плодовоовощной продукции, выращенной на полях Заволжья. Предприятие уже заключило ряд контрактов на поставку готовой продукции, а для местных жителей созданы новые рабочие места.