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"Россети Юг" присоединили к электросетям комплекс по переработке овощей в Волгоградской области

Россети Юг присоединили к электросетям комплекс по переработке овощей в Волгоградской области

28 июля 2022, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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Специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» подключили к электросетям компании новое предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции. Заводу по переработке и консервированию фруктов и овощей в Быковском районе Волгоградской области выделено 150 кВт мощности.   

Для техприсоединения завода энергетики построили участок воздушной линии электропередачи, установили анкерную опору и смонтировали высоковольтную систему учета электроэнергии.

Высокотехнологичный комплекс решает в регионе проблему реализации плодовоовощной продукции, выращенной на полях Заволжья. Предприятие уже заключило ряд контрактов на поставку готовой продукции, а для местных жителей созданы новые рабочие места.

Источник: Россети Юг

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