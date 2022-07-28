Имущество АО «Белэлектрокабель», некогда входившего в ОАО «Севкабель-Холдинг» предприятия по производству проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования, с публичных торгов выкупила местная компания. Это следует из сообщения конкурсного управляющего Евгения Маслиева. Земельные участки общей площадью 25,88 тыс. кв. м (наиболее крупный — на 14,786 тыс. кв. м), три нежилых здания общей площадью 6,8 тыс. кв. м и объект незавершенного строительства на 225,8 кв. м выкупил шебекинский предприниматель Владимир Каторгин за 37,1 млн руб. при стартовой цене 92,4 млн руб.

Согласно документам торгов, господин Каторгин действовал в интересах белгородского ООО «Синергия» Дмитрия Каторгина и Степана Солоневича, зарегистрированного в начале июля аренды и управления нежилым имуществом. На торги подавали заявки еще двое индивидуальных предпринимателей, но они не были допущены до процедуры, так как не перевели задаток.

Согласно сообщению на Федресурсе, имущество первого построенного в России обанкротившегося завода по производству кабеля было выставлено на торги единым лотом. Ранее лот выставляли на продажу за 102, 7 млн руб., затем за 92,4 млн руб., но претендентов на него так и не нашлось. Активы находятся в залоге у ООО «Траст».

Финансовые проблемы у АО «Белэлектрокабель» начались почти десять лет назад. Очередная процедура наблюдения была введена в отношении компании в апреле 2021 года по иску ООО «ЧОО ”Кедр+“». В сентябре 2021 года «Белэлектрокабель» был признан банкротом.

Управляющая компания ОАО «Севкабель-Холдинг» располагалась в Петербурге. В нее входили девять предприятий кабельной промышленности России, в том числе АО «Белэлектрокабель», научно-исследовательский институт, логистическая компания, а также десять торговых представительств в субъектах РФ, в странах СНГ и в Германии. Годовой объем производства холдинга составлял более 10 млрд руб. Компания занимала более 15% российского рынка кабельной продукции. Проблемы у компании начались в 2009 году. С тех пор она неоднократно проходила через процедуры банкротства. Планируется, что петербургский завод «Севкабеля» переедет в Псков, а по его долгам расплатится «Акрон-холдинг».