«Россети Тюмень» завершили плановые работы на подстанции, питающей объекты Омбинского месторождения нефти в ХМАО-Югре. Энергетики выполнили ремонт открытого распределительного устройства 35 кВ на высоковольтном центре питания «Лосинка». На повышение надежности электроснабжения объектов «Роснефти» компания направила около 1 млн рублей.

Основные мероприятия проведены на коммутационных аппаратах, предназначенных для оперативного включения и отключения электрооборудования. Специалисты «Россети Тюмень» заменили на разъединителях 96 опорно-стержневых изоляторов из фарфора на полимерные аналоги. Новые устройства отличаются высокими показателями термостойкости, механической прочности и защиты от перенапряжений. Кроме того, энергетики выполнили ремонт 7 масляных выключателей. Новое оборудование и проведенные работы позволят обеспечить надежное функционирование энергообъекта предстоящей зимой, когда температура в регионе опускается до минус 60 градусов Цельсия.

Ремонт на подстанции 110 кВ «Лосинка» повысил надежность электроснабжения Омбинского месторождения, разработку которого ведет компания «Роснефть». Ранее «Россети Тюмень» также выполнили ремонтные мероприятия на ключевых центрах питания крупных месторождений Югры – Мамонтовского, Усть-Балыкского, Приразломного. Всего в 2022 году на ремонт и обслуживание электросетей Тюменского макрорегиона системообразующее электросетевое предприятие направит 3,87 млрд рублей.