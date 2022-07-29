На площадке строительства Труновской ветроэлектростанции в Ставропольском крае залили первый фундамент. На площадке будут размещены 38 ветроустановок мощностью 2,5 МВт каждая. Строительство и ввод в эксплуатацию Труновской ВЭС будут осуществляться в два этапа:

Первый этап включает в себя монтаж и ввод эксплуатацию 24 ВЭУ общей мощностью 60 МВт;

Второй – 14 ВЭУ общей мощностью 35 МВт.

Суммарная мощность ветроэлектростанции составит 95 МВт. Плановая среднегодовая выработка – 225 млн кВт*ч.



Для реализации проекта уже мобилизовано более 40 единиц строительной техники, а также более 150 рабочих и инженерно-технических специалистов. Ведутся работы по устройству буронабивных свай, выполняется армирование будущих фундаментов ВЭУ, работы по устройству автодорожных подъездов и подкрановых площадок к фундаментам ВЭУ и КТП. На площадке работают 2 бетонных завода общей производительностью бетонной смеси 280 кубометров в час.



Ставропольский край является ключевым регионом для реализации проектов АО «НоваВинд». На сегодняшний день в регионе уже введены в эксплуатацию четыре ветроэлектростанции: Кочубеевская ВЭС (210 МВт), Кармалиновская ВЭС (60 МВт), Бондаревская ВЭС (120 МВт) и Медвеженская ВЭС (60 МВт), завершены все строительно-монтажные работы на Берестовской ВЭС (60 МВт), а также осуществляется строительство Кузьминской ВЭС (160 МВт).

Фото: novawind.ru