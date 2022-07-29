ДРСК в ЕАО обеспечивает электроснабжение резидента ТОР

Энергетики филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» (входит в Группу РусГидро) завершили очередной этап работ по технологическому присоединению промышленной площадки лесоперерабатывающего предприятия. Масштабный проект, реализуемый в целях дальнейшего развития предприятий реального сектора экономики, выполняется в рамках инвестиционной программы компании.

По заявке промышленной компании «ВТК-Инвест», филиал ДРСК в Еврейской автономной области обеспечил электроэнергией цех по предварительной обработке круглого леса, а также строительную площадку предприятия.

Для выдачи заявленной мощности в размере 660 кВт филиал сетевой компании провел полный комплекс необходимых мероприятий, были выполнены реконструкция и строительство дополнительной воздушной линии электропередачи 10 кВ, установлена двухтрансформаторная подстанция 10 кВ мощностью 800 кВА. В июне 2022 года электроустановки цеха присоединены к подстанции и введены в работу.

В настоящее время Электрические сети ЕАО в плановом режиме продолжают работы по заявкам ООО «ВТК- Инвест». Суммарная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составит 2,58 МВт.

«Проводится обширный комплекс работ по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки, для размещения электросетевых объектов филиала, проводятся необходимые закупочные процедуры для приобретения необходимого оборудования и поиску подрядных организаций, которые будут выполнять проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы», - отметил заместитель директора по развитию и инвестициям Константин Шуляковский.

ООО «ВТК-Инветст» является резидентом ТОР «Амуро-Хинганская» и реализует на территории области инвестиционный проект «Создание высокотехнологичного лесопромышленного предприятия». Инвестиционный проект предусматривает безотходную переработку древесины на территории Еврейской автономной области. На предприятии строится цех по выпуску пеллет — гранул из спрессованных опилок, щепок и другого древесного неликвида.