Два новых резидента появятся в ТОСЭР Сарапул в Удмуртии

Резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Сарапул» в Удмуртии станут еще две компании. Правительство республики одобрило заявки ООО «Сириус — инфракрасные технологии отопления» и ООО «ПМК». Они планируют организовать производство на площадке строящегося технопарка «ИКСЭл-Сарапул». Общий объем инвестиций по двум проектам составит 126 млн руб. Эксперты отмечают, что в условиях сложностей поставок климатического оборудования и его комплектующих из-за рубежа запуск таких производств в России своевременен и перспективен.

Правительство Удмуртии одобрило две заявки на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Сарапул». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Это ООО «Сириус — инфракрасные технологии отопления» и ООО «ПМК». Они разместятся на площадке строящегося технопарка «ИКСЭл-Сарапул». Далее заявки отправят на согласование в Минэкономразвития РФ.

«И команда экономического блока правительства, и будущие резиденты активно включились в процесс реализации проекта технопарка. Напомню, только в середине июня на ПМЭФ мы с "Русклиматом" подписались на его строительство, спустя несколько недель начали стройку, а сегодня одобрили заявки двум будущим резидентам»,— рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Сириус» займется производством стеклянных инфракрасных обогревателей с общим объемом инвестиции почти 50 млн руб. и 28 новыми рабочими местами. «ПМК» будет выпускать детали из стальной нержавеющей трубы и шестигранного латунного прутка, необходимые для производства отопительных приборов. Общая стоимость проекта — 76,3 млн руб., будет создано 21 новое рабочее место.

В настоящее время в Удмуртии две территории опережающего развития «Глазов» и «Сарапул». Их резидентам доступны льготы: нулевой налог на землю и имущество, налог на прибыль — 5%. Для резидентов из числа предприятий МСП действуют льготные ставки по УСН 2% («доходы») и 5% («доходы минус расходы»).

Всего сейчас зарегистрировано 42 резидента ТОСЭР. Они вложили более 1 млрд руб. инвестиций и создали 1,6 тыс. рабочих мест. Объем налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты составил почти 330 млн руб.

Напомним, на ПМЭФ между правительством Удмуртии и ТПХ «Русклимат» был подписано соглашение по реализации инвестпроекта с объемом первоначальных вложений 1,5 млрд руб. Технопарк общей площадью 15,5 тыс. кв. м построят в ТОСЭР «Сарапул». В нем разместятся производства, связанные с выпуском климатической техники. 6 июля был заложен первый камень нового технопарка.

Председатель правления ассоциации «Деловая Удмуртия» Валерий Песков говорит, что в России сейчас запущен новый тренд на технологическую независимость, поэтому организация производства климатического оборудования и его комплектующих в Удмуртии имеет хорошие перспективы.

«Поставщиков комплектующих в России до этого практически не было. Потребность сейчас есть, и хорошо, что инвесторы вкладывают в производства, призванные заменить импортных поставщиков, а не просто в организацию привоза их из Китая. ТОСЭР за счет льготного налогового режима привлекают инвесторов, что очень важно в нынешних условиях усиления конкуренции между регионами в борьбе за организацию новых производств»,— отмечает эксперт.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что производство климатической техники в России имеет большие перспективы, так как из-за санкций ее поставки из-за рубежа упали и не скоро восстановятся.

«К тому же у нас можно выпускать всю необходимую компонентную базу, например, алюминиевые и медные трубки для кондиционеров давно производятся на отечественных металлургических заводах — с их закупками точно проблем не будет. Зато они возможны с хладагентами, которые в своей массе ввозятся из-за границы: все-таки было бы неплохо, если бы их импорт со временем был замещен выпуском аналогичной продукции в России»,— считает господин Хазанов.

По его мнению, создание кластера климатического оборудования на одной площадке позволит выпускать на ней его широкую линейку, ведя продажи в самые различные регионы России. Одновременно его производители могут при желании сформировать сбытовой альянс для выстраивания и развития отношений с торговыми сетями и маркетплейсами, считает эксперт.

Михаил Красильников

Фото: kiyasovo.ru