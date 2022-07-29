Впервые представители группы компаний GAVARY GROUP выступили в коллективном стенде Центра Поддержки Экспорта Московской области на выставке РОСУПАК-2022.

Выставка отличилась количеством и качеством посетителей. Подавляющее большинство специалистов и представителей компаний, обратившихся за консультацией, информацией о компании GAVARY GROUP и ее продуктах, обладали не только компетенцией, но и четкими техническими заданиями и целями, что позволяло вести диалог в оптимальном ключе и оперативно обмениваться необходимыми данными.

Немаловажным плюсом являлась возможность вести переговоры с иностранными организациями на предмет новых рынков. Организованные компанией «AVS» B2B-встречи, позволили обменяться опытом с иностранными коллегами, а также обменяться необходимой, и самое главное актуальной информацией.

Коллектив группы компаний GAVARY GROUP выражает свою благодарность представителям ЦПЭМО совместно с AVS, за содействие открытость и предоставленные возможности!