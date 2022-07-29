В Краснодарском крае 10 компаний намерены построить до конца года в общей сложности 85 зарядных станций для электромобилей, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Мы проделали масштабную работу для реализации проекта в крае: разработали и утвердили схемы размещения, выделили земельные участки, подготовили все необходимые нормативные документы. Теперь ход работ зависит от инвесторов. В крае подписали соглашения о строительстве зарядных станций 10 компаний, среди них - "НЭСК", "Партнер", "Ситроникс", "Позитивные продукты". До конца года начнут функционировать 85 новых станций для электротранспорта", - цитирует пресс-служба вице-губернатора края Александра Трембицкого.

По данным властей, зарядные станции разместят в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Краснодаре, Сочи, Туапсе, на трассе М4 "Дон" и дорогах регионального значения. Сейчас компании готовят документацию на технологическое присоединение и ждут поставки необходимого отечественного оборудования.

Краснодарский край входит в число пилотных регионов страны, на территории которых в этом году реализуют первый этап концепции развития электрозарядной инфраструктуры. Из федерального бюджета регион получит 234,6 млн рублей. Деньги направят на возмещение затрат инвесторов на закупку оборудования и технологическое присоединение. Правила предусматривают софинансирование расходных обязательств инвестору при закупке оборудования в объеме 60% от общей стоимости на одну заправку, но не более 1,860 млн рублей, а также 30% от общей стоимости на одно технологическое присоединение, но не более 900 тыс. рублей, добавили в пресс-службе.