В городе заменили 6849 светильников, в том числе 1752 парковых.

Замена освещения в Железноводске позволила увеличить уровень освещенности улиц в среднем в 1,5 раза, при этом экономия потребляемой электроэнергии составила 73,33%.

Новая система освещения дополнительно будет интегрирована в уже существующий в Железноводске функционал «умного города». Современные энергоэффективные светодиодные светильники и интеллектуальное управление освещением позволили городу уже в первый месяц функционирования модернизированной системы освещения сэкономить 1 496 132,38 рублей.

Замена уличного освещения в Железноводске проводилась по механизму энергосервисного контракта, согласно которому все расходы на оборудование и монтаж взяла на себя компания-инвестор «Световые Технологии ЭСКО». Город будет расплачиваться с исполнителем постепенно, из достигнутой экономии. Таким образом, Железноводск, как многие российские города (среди которых Смоленск, Курск, Иваново, Анапа, Кисловодск и другие) без затрат из муниципального бюджета осуществил важный социально-экономический проект, ведь обновление уличного освещения - это не только эстетика, но и рост экономической активности, снижение преступности, повышение безопасности дорожного движения.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Световые Технологии ЭСКО»