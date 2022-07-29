Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» повысили надежность энергоснабжения потребителей, получающих электроэнергию по воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Беково – Вишневое.

В ходе капитального ремонта энергообъекта были отремонтированы фундаменты опор, заменены дефектные изоляторы и гасители вибрации, установлены птицеотпугивающие устройства. Также была проведена выправка опор и поддерживающей подвески. Помимо этого, ремонтные бригады восстановили нумерацию и постоянные обозначения на опорах на всей протяженности воздушной линии, а там, где было необходимо, провели механизированную расчистку трассы ВЛ от древесно-кустарниковой растительности. Капитальный ремонт проведен в целях подготовки объекта к предстоящему осенне-зимнему периоду 2022-2023.

Воздушная линия ВЛ 110 кВ Беково – Вишневое была введена в эксплуатацию в 1974 году. Ее протяженность составляет более 28 километров. По ней электроэнергия передается в 34 населенных пункта с населением более 18 тыс. человек.