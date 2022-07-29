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В Батайске появится новая средняя школа на 1340 мест

В Батайске появится новая средняя школа на 1340 мест

29 июля 2022, 15:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Батайске появится новая школа на 1340 мест, сообщает RosTender.info. Электронный аукцион объявлен Управлением по архитектуре и градостроительству города Батайска Ростовской области.

Проектируемый комплекс общеобразовательной школы состоит из четырех блоков, соединенных между собой надземными переходами: 1 - четырехэтажный учебный блок; 2 - трех-четырехэтажный блок с актовым и спортивным залами; 3 - трехэтажный блок столовой и спортивных залов, хореографический зал; 4 - четырехэтажная начальная школа. Первый и второй блоки представляют собой единый корпус, третий и четвертый блоки - это отдельно стоящие корпуса. Площадь застройки 7500 кв. метров. В административном отношении район работ относится к микрорайону Авиагородок города Батайск Ростовской области. Гарантийный срок на объект строительства устанавливается сроком на пять лет с даты подписания сторонами акта приемки.

Заявки на участие можно подавать до 5 августа. С подрядчиком заключается контракт на 1,549 млрд рублей. Строительство объекта финансируется из бюджета города Батайска.

Фото: pexels.com

Источник: Ростендер

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