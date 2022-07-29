Образовательно-производственный центр по машиностроению будет создан в 2023 году на базе Омского авиационного колледжа им. Жуковского по федеральному проекту "Профессионалитет", сообщила в пятницу пресс-служба правительства Омской области. Партнерами проекта стали ведущие машиностроительные предприятия Омска - одного из крупнейших промышленных центров страны.

"В 2023 году на базе колледжа откроется образовательно-производственный кластер по машиностроению "На Космическом". <…> Индустриальными партнерами проекта выступают ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", АО "Омский научно-исследовательский институт приборостроения", АО "Центральное конструкторское бюро автоматики" и АО "Омский электромеханический завод", - сообщила пресс-служба.

По словам губернатора Александра Буркова, центр поможет выпускникам овладеть актуальными для рынка труда профессиями.

"Нужно расширять системную работу с предприятиями. Именно индустриальные партнеры должны формировать потребность в кадрах, а мы - быть готовыми к созданию программ среднего специального образования, которые дадут возможность получать квалификацию не за три-четыре года, а в разы быстрее", - приводит слова губернатора пресс-служба.

На реализацию проекта колледж получит из федерального бюджета грант в размере 100 млн рублей.

"Мы приобретем необходимое оборудование, мебель, технические средства обучения, программное обеспечение, необходимое для реализации программы деятельности центра. Студенты получат опыт работы с ведущими промышленными предприятиями Омской области", - цитирует пресс-служба замминистра образования Омской области Елену Корчагину.

Дополнительно 46,5 млн рублей предоставят предприятия-партнеры. Омская область выделит 26 млн рублей на приведение в соответствие с брендбуком всех помещений будущего центра. Финансировать деятельность центра также будет региональный бюджет. К проекту присоединятся еще семь омских колледжей: Сибирский профессиональный колледж, Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий, Омский многопрофильный техникум, Омский промышленно-экономический колледж, Омской монтажный техникум, Омский техникум строительства и лесного хозяйства и Тарский индустриально-педагогический колледж.

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