По оперативным данным филиала Системного оператора – Якутское РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Республики Саха (Якутия) был отмечен новый уровень максимального потребления мощности в период экстремально высоких температур (ПЭВТ), превышающий значения, достигнутые в предыдущие годы.

Значение нового максимума ПЭВТ, достигнутого энергосистемой Якутии 27 июля при среднесуточной температуре 24,3 ºС, составило 814 МВт, что на 64 МВт больше летнего максимума, зафиксированного в энергосистеме 26 июля 2021 года при среднесуточной температуре 21,9 ºС.

«Зафиксированное новое значение исторического максимума потребления электрической мощности в ПЭВТ в Якутии объясняется высокими температурами наружного воздуха и ростом нагрузки объектов магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» на фоне стабильного потребления со стороны других промышленных потребителей, в первую очередь, предприятий золотодобывающей и угольной промышленности», – прокомментировал генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока» (ОДУ Востока) Виталий Сунгуров.

В условиях высокого уровня потребления мощности ОЭС Востока и входящие в ее состав региональные энергосистемы функционировали стабильно. При подготовке к прохождению летних максимумов нагрузки 2022 года специалистами Системного оператора был проведен расчет прогнозного значения максимума потребления мощности в этих территориальных энергосистемах для наименее благоприятных температурных условий. В соответствии с прогнозом по командам Системного оператора заблаговременно сформирован резерв генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивого прохождения летних максимумов нагрузки.