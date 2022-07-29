Более 35 компаний заявили о своем намерении сотрудничать с инновационным научно-технологическим центром (ИНТЦ) "Аэрокосмическая инновационная долина", который будет построен в Рязанской области, сообщил врио губернатора региона Павел Малков в ходе совещания, которое провел в режиме ВКС министр экономического развития РФ Максим Решетников с главами регионов.

"Наша Долина создана вместе с Московским авиационным институтом. Якорные партнеры - это "Роскосмос", "Ростех", ПАО "ОАК" и АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Обсуждаем с ними сейчас конкретные направления взаимодействия. Кроме того, есть еще 10 компаний, которые заинтересованы в совместной работе. Они не такие большие, но уже готовы реализовывать совместные проекты. Это инновационные технологии: сварочное оборудование, зарядки для электротранспорта, источники питания, коммутирующие приборы, "умный дом", некоторая радиоэлектроника и другое. В целом, есть уже 36 компаний, которые заявили о готовности сотрудничать", - заявил Малков.

Он также сообщил, что для ИНТЦ уже выделено 5 земельных участков для строительства общей площадью почти 144 га, 4 здания - под реконструкцию. По одному из них проектные работы завершаются в этом году, в следующем году здание будет введено в эксплуатацию. Там разместятся участники и партнеры проекта, органы управления центра, будет предусмотрена коворкинг-зона. По остальным трем зданиям проекты планируется разработать в следующем году.

Как сообщалось, постановление о создании "Аэрокосмической долины" в Рязанской области премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в апреле текущего года. Основными сферами деятельности Центра станут аэрокосмические, биомедицинские и информационные технологии, а также электроника и радиотехника.

Предполагается, что появление "Аэрокосмической инновационной долины" создаст 2,8 тыс. новых рабочих мест и к 2031 году увеличит налоговые поступления в бюджет Рязанской области на 5,6 млрд рублей.

Инициаторами возникновения центра стали Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) и правительство Рязанской области. Компании-резиденты ИНТЦ займутся разработкой передовых технологий, уникальных материалов и новых видов продукции.

Фото: roscosmos.ru