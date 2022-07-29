Вице-премьер – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров будет координировать работу Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв). Изменения в распределении обязанностей между своими заместителями утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Росрезерв осуществляет управление государственными материальными резервами, которые задействуются для оказания поддержки отраслям экономики в случае нарушений в снабжении важнейшими видами ресурсов. Это в том числе горючее для сельхозпроизводителей, топливо для котельных, бензин для заправок, промышленное сырьё и материалы для важнейших производств. Также Росрезерв традиционно участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций регионального и межрегионального масштаба.

Денис Мантуров был назначен на пост вице-премьера – Министра промышленности и торговли 15 июля. В Правительстве он отвечает за развитие промышленности, в том числе за реализацию отраслевых программ в сфере судостроения, авиации, радиоэлектроники, ракетно-космического и оборонного комплексов.

В его ведении также вопросы госполитики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.