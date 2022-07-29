«Россети Московский регион» построили электросетевую инфраструктуру для обеспечения мощностями двух детских городских поликлиник. Одна из них возводится в районе Савеловский на севере Москвы, другая в Кунцево, на западе. Обе рассчитаны на 320 посещений в смену.

Для электроснабжения детской городской поликлиники на ул. Вятская, вл.37-39 (Савеловский, САО) специалисты компании установили трансформаторную подстанцию с трансформаторами 2х400 кВА. Проложены 10 кабельных линий (КЛ) 10 кВ и 0,4 кВ общей протяженностью 1,6 км. Присоединенная мощность составила 512 кВт.

В рамках технологического присоединения детской городской поликлиники на ул. Академика Павлова, вл.40 (Кунцево, ЗАО) в новой трансформаторной подстанции смонтированы трансформаторы 2х630 кВА. Проложены 10 КЛ низкого и высокого напряжения общей протяженностью 1,8 км. Присоединенная мощность – 537 кВт.

Обе ТП укомплектованы автоматическими выключателями с функцией автоматического включения резерва, это означает, что в случае технологического нарушения на одной линии, электроснабжение будет обеспечено по второй, без перебоя в электроснабжении учреждений здравоохранения. Также ТП оснащены системами телемеханики и «умного» учета электроэнергии – с дистанционной передачей показаний.

Поликлиники возводятся по новым строительным стандартам. Он предполагает отдельные входы для детского и взрослого отделений, наличие «второго света» (когда между первым и вторым этажом нет потолочных перекрытий), понятной системы навигации, современного медицинского оборудования, а также зон комфортного ожидания приема врача и доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.