За шесть месяцев текущего года специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС», используя тепловизионную технику, выполнили работы по определению технического состояния электросетевого оборудования на 182 подстанциях 35-110 кВ и 88 воздушных линиях электропередачи (ВЛ) 35-110 кВ. Проверить состояние 4 928 гирлянд линейной изоляции на 1235 опорах ВЛ позволило использование ультрафиолетового дефектоскопа.

Применение тепловизионных и ультрафиолетовых технологий помогает энергетикам проводить диагностику электросетевого оборудования без его вывода из эксплуатации и перерыва электроснабжения потребителей. Тепловизоры и дефектоскопы, позволяют проводить обследование максимально быстро, не требуют значительных затрат и организационных и технических мероприятий. При этом предоставляют необходимый объем информации для принятия оперативных решений.

Проведение тепловизионных и ультрафиолетовых обследований позволяет специалистам «Саратовских РС» своевременно выявить возникновение дефектов на различной стадии развития и произвести необходимые ремонтные работы, которые повысят надежность электроснабжения потребителей. Кроме того, полученная информация позволяет своевременно вносить актуальную корректировку в план ремонтной программы.