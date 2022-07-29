Три образовательно-производственных центра создадут в Башкирии в 2023 году в рамках проекта Минпросвещения "Профессионалитет", сообщила пресс-служба правительства республики.

"Кластеры появятся на базе химико-технологического и политехнического колледжей в Стерлитамаке и Учалинского колледжа горной промышленности. Они будут готовить кадры для трех наших крупных предприятий, которые поддержали этот проект - "Башкирской содовой компании", АО "Механика" и Уральской горно-металлургической компании", - говорится в сообщении.

На создание кластеров республика получит из федерального бюджета 300 млн рублей.

Башкирия участвует в федеральном проекте второй раз. Образовательно-производственный центр на базе Уфимского машиностроительного колледжа, получившего первый грант, заработает с 1 сентября. Опорным работодателем стало ПАО "ОДК - УМПО".

В 2022 году в России запущен проект "Профессионалитет", который предполагает интеграцию в рамках нацпроекта "Образование" колледжей и предприятий и создание в системе среднего профессионального образования новой отраслевой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики.

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