Путь на иностранные рынки безнадежно закрыт?
29 июля 2022, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, БАШКИРИЯ
Отрасль: Горнодобывающая промышленность Металлургия Машиностроение
Источник: interfax-russia.ru
Три образовательно-производственных центра создадут в Башкирии в 2023 году в рамках проекта Минпросвещения "Профессионалитет", сообщила пресс-служба правительства республики.
"Кластеры появятся на базе химико-технологического и политехнического колледжей в Стерлитамаке и Учалинского колледжа горной промышленности. Они будут готовить кадры для трех наших крупных предприятий, которые поддержали этот проект - "Башкирской содовой компании", АО "Механика" и Уральской горно-металлургической компании", - говорится в сообщении.
На создание кластеров республика получит из федерального бюджета 300 млн рублей.
Башкирия участвует в федеральном проекте второй раз. Образовательно-производственный центр на базе Уфимского машиностроительного колледжа, получившего первый грант, заработает с 1 сентября. Опорным работодателем стало ПАО "ОДК - УМПО".
В 2022 году в России запущен проект "Профессионалитет", который предполагает интеграцию в рамках нацпроекта "Образование" колледжей и предприятий и создание в системе среднего профессионального образования новой отраслевой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики.
Фото: pexels.com
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