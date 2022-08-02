Открытие железнодорожной станции Биробиджан II, являющейся частью Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, состоялось после реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник.

"[Глава региона] Ростислав Гольдштейн принял участие в церемонии открытия железнодорожной станции Биробиджан II после реконструкции. Церемония ввода в эксплуатацию объекта <…> Дальневосточной железной дороги со строительством путей экипировки тепловозов прошла в торжественной обстановке. Строительство объекта реализовано в рамках программы развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей", - говорится в сообщении.

Гольдштейн отметил, что открытие модернизированного объекта позволит нормально эксплуатировать первый железнодорожный мост между Россией и Китаем, соединяющий село Нижнеленинское в ЕАО с городом Тунцзян. Возведение моста завершено в апреле этого года.

"Почти 30 стрелочных переводов, 15 км контактной подвески, три совершенно новых приемоотправочных пути на 71 условный вагон. Это позволит нам технологично работать, провозить необходимый груз по направлению "Нижнеленинское - Тунцзян". Мы видим перспективные объемы до 10 млн тонн грузов в год. Это существенно снизит нагрузку на транссибирскую магистраль", - цитируют в пресс-службе начальника Дальневосточной железной дороги Евгения Вейде.

Мостовой переход Нижнеленинское - Тунцзян через реку Амур стал первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Проект реализован в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР на средства Фонда развития Дальнего Востока (теперь ВЭБ.ДВ) и Российско-китайского инвестиционного фонда. Общий объем инвестиций - 12 млрд рублей. Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обозначали его как один из элементов новой системы партнерства и стратегического взаимодействия двух стран.

Запуск моста позволит на 700 км сократить расстояние для грузов, следующих с территории России на северо-восток КНР. Будет ликвидирована сезонность в работе существующих речных погранпереходов, что приведет к росту конкурентоспособности дальневосточной промышленности на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.