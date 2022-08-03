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3 августа 2022, 13:30
Рубрика: Компании
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ, НИУ МЭИ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ГК "Москабельмет"
Еще один инновационный проект «Москабельмет» успешно реализован совместно с группой студентов и аспирантов Московского энергетического института (НИУ «МЭИ»). На производственной площадке «Завода Москабель» проведена опытно-промышленная эксплуатация программно-аппаратного комплекса высокоточного позиционирования Peers.
Комплекс позволяет предприятиям определять точное положение сотрудников в своих помещениях, может использоваться в сфере охраны труда и техники безопасности, а также для соблюдения трудовой дисциплины на рабочих местах. В основе работы комплекса — технология сверхширокополосного радио. Он состоит из маяков — высокоточных антенн, расположенных на территории предприятия, и меток — брелоков или браслетов, которые носятся сотрудниками.
Система позволяет с очень высокой точностью получать координаты в режиме реального времени: контролирует местонахождение персонала или объекта с заданным интервалом от 1 с и выше. Координаты записываются в базу данных на серверах предприятия. Средний модуль ошибки позиционирования при этом составляет всего 0,2 м, а глубина истории хранения информации, на основании которой строится графическое изображение траектории движения объекта контроля в произвольный временной промежуток, может достигать нескольких лет.
«Главная цель применения комплекса на «Заводе Москабель» — контроль соответствия технологий изготовления продукции, обеспечение высокого качества продукции, выявление брака на том или ином участке, — комментирует генеральный директор компании «МосИТЛаб», входящей в «Москабельмет», Ян Анисов. — «Москабельмет» и все участники проекта гордятся результатами и уверены, что система очень пригодится для обеспечения безопасности персонала на производствах и несомненно внесет свой вклад в выполнение большой задачи по повышению производительности труда в масштабах страны!»
«Москабельмет» открыт к самому разному сотрудничеству и с энтузиазмом относится к совместным проектам, особенно тем, которые помогают поддерживать молодых специалистов. Так, например, предприятие принимало участие в студенческих хакатонах «Моспром», которые проводились в декабре и в апреле. Их победители получили право пройти стажировку на кабельном предприятии. А в доработке нового цифрового сервиса Cable Justice участвовали студенты НИЯУ МИФИ.
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