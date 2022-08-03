2 августа вице-премьер России Марат Хуснуллин вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым посетил строительную площадку на мысе Хрустальный. Здесь строится культурно-образовательный кластер, задачу по созданию которого Президент России Владимир Путин поставил в 2018 году.



На благоустроенной территории почти в 50 гектаров в центре Севастополя, перед Артиллерийской и Карантинной бухтами, разместятся Театр оперы и балета общей площадью 62500 кв. м с двумя зрительными залами, рестораном на 350 посетителей и террасой с видом на море, академия хореографии с общежитием для учеников и интернат для детей и художественный музей с фондохранилищем, мультимедийным арт-центром, образовательным и реставрационным центрами. Главгосэкспертиза России выдавала заключения по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство Театра оперы и балета и Хореографической академии, а по проекту строительства музейного комплекса оказывала консультационные услуги. В настоящее время полным ходом идет строительство кластера.

«Завершение строительно-монтажных работ по культурно-образовательному кластеру в Севастополе намечено на декабрь 2023 года. Сейчас стоит задача решить вопрос по согласованию окончательной сметы в связи с заменой части импортных стройматериалов на отечественные, и необходимо будет наращивать темпы строительства», – сказал Марат Хуснуллин.

По его словам, пусконаладочные работы на объектах кластера необходимо провести в течение первого квартала 2024 года. Вице-премьер провел в Севастополе совещание, на котором также обсудил благоустройство прилегающей к кластеру территории и строительство локальных очистных сооружений, которые необходимы в том числе для обслуживания нужд строящихся объектов на мысе Хрустальном.



Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы