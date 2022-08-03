В Бишкеке пройдет юбилейный форум "Антиконтрафакт"

С 26 по 28 сентября в Бишкеке состоится X юбилейный Международный форум «Антиконтрафакт-2022».

Организаторами Форума «Антиконтрафакт-2022» выступили Кабинет министров Кыргызской Республики и Евразийская экономическая комиссия.

На Форуме «Антиконтрафакт-2022» будет обсуждаться широкий круг вопросов: правоприменительная практики в странах ЕАЭС; гармонизация законодательства государств – членов ЕАЭС в сфере незаконного оборота промышленной продукции; таможенное, техническое регулирование и сертификация; защита прав на результаты интеллектуальной деятельности; ключевые аспекты функционирования национальных систем прослеживаемости товаров; тенденции и перспективы развития бизнеса и многое другое.

В настоящее время идет работа по формированию деловой программы Форума. Предложения по ее наполнению просьба направлять в Минпромторг России по адресу VolkovaVA@minprom.gov.ru в срок до 19 августа.