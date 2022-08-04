Порядка 1,5 миллиона тонн отходов электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) накапливается в России за год. Всего лишь 5% из них идет на переработку, большую часть отходов составляет бытовая техника, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО) в четверг.

"В России ежегодно образуется около 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования, из них перерабатывается лишь 5%, остальное захоранивается и наносит непоправимый вред окружающей среде. Проблема электронных и электротехнических отходов заключается в том, что после вывода из эксплуатации такая продукция превращается в отходы, которые содержат токсичные вещества. Это свинец, кадмий, ртуть, озоноразрушающие вещества, стойкие органические соединения", - приводятся в сообщении слова главы компании Дениса Буцаева.

Большая часть отходов электроники - это бытовая техника (67%), климатическое и холодильное оборудование (22%). IT-оборудование и офисная техника занимают 9%, в них содержатся бромированные антипирены, которые при возгорании образуют опасные канцерогены, а некоторые являются доказанными разрушителями эндокринной системы. Еще 2% - это ртутьсодержащие источники света.

"Проблема утилизации ОЭЭО носит глобальный характер. По оценке Университета ООН (ЮНЕП, Программа ООН по окружающей среде), по состоянию на 2010 год общемировое образование ОЭЭО оценивалось примерно в 40 миллионов тонн в год. Сейчас количество электронных отходов только по Южной Африке и Китаю выросло на 200 400% от этого уровня, в Индии - на 500%", - говорится в сообщении.

В РЭО считают, что исправить ситуацию поможет введение реестра добросовестных утилизаторов, а также формирование требований к утилизации электротехники.