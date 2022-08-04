На пути из Пятигорска в Карачаево-Черкесию проводят капитальный ремонт отрезка федеральной трассы А-165 от села Новоблагодарного до станицы Суворовской (с 13-го по 27-й км). На участке задействовано 60 единиц спецтехники и 50 дорожных рабочих.

Двухполосный отрезок дороги не справлялся с ежедневным трафиком в 15 тысяч автомобилей и нуждался в обновлении. Для того чтобы увеличить пропускную способность участка, федеральные дорожники расширят проезжую часть до 14 м. Безопасность дорожного движения будет обеспечена посредством барьерного ограждения, которое разделит встречные потоки.

Земляные работы на первых 6 км в местах расширения автодороги начались в мае этого года. Сейчас дорожники заняты устройством нижних слоев основания из гравия, щебня и песка. На участке уложат три слоя асфальтобетона с армирующей прослойкой из геосетки для равномерного распределения нагрузки, что поможет создать ровное и прочное дорожное полотно. В завершение работ выполнят инженерное обустройство участка: установят новые дорожные знаки и направляющие устройства, а также нанесут разметку из термопластика, хорошо различимого в ночное время и непогоду.

14-километровый участок капремонта проходит через села Сунжа-Ворошиловка и Свобода Предгорного муниципального округа. Здесь дорожники смонтируют линии электроосвещения, установят остановочные комплексы с автопавильонами, тротуарами и перильным ограждением. Кроме того, заменят 12 водопропускных труб, а отвод воды с проезжей части обеспечат путем устройства поперечных уклонов покрытия и кюветов.

В местах производства ремонтных работ движение организовано по двум полосам ‒ по одной в каждую сторону. Все работы планируется завершить в 2024 году.

***Автомобильная дорога федерального значения А-165 Лермонтов – Черкесск соединяет Ставропольский край с Карачаево-Черкесской Республикой с выходом на федеральную трассу А-155 Черкесск – Домбай – граница с Республикой Абхазия. Протяженность трассы составляет почти 90 км и соответствует требованиям II технической категории.