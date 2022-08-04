«Москабельмет» принял участников «Московского долголетия» в рамках нового проекта «Открой Моспром». Активные москвичи старшего поколения посетили кабельное предприятие, узнали много интересного о его более чем вековой истории, побывали на производстве и познакомились с главными достопримечательностями промышленного кластера в центре Москвы.

«Москабельмет» активно поддерживает социальные инициативы, а также является постоянным партнером проекта «Открой Моспром» с 2019 года. Предприятие регулярно участвует в самых разных его событиях: фотовыставках , мероприятиях для молодых специалистов и многочисленных экскурсионных программах . Группа компаний участвовала и в других циклах экскурсий, например, в проекте «Неизвестная Дангауэровка» Музея Лефортова, а также организовывала их сама.

Неделю назад «Москабельмет» получил новый опыт в этом направлении — провел экскурсию для представителей старшего поколения. Это первый подобный проект, он реализован Департаментом инвестиционной и промышленной политики города совместно с программой города Москвы «Московское долголетие». Данная программа для активных москвичей старшего поколения была запущена в 2018 году и предлагает участникам множество разных направлений активного досуга как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

В рамках июльской кампании, которая объединила два социально значимых проекта — «Московское долголетие» и «Открой Моспром», 1200 москвичей старшего возраста побывали более чем на 60 бесплатных экскурсиях, которые прошли на 16 предприятиях столицы. Это помогло им лучше узнать историю города и познакомиться с его промышленностью и современной инфраструктурой.

С историей Москвы тесно связана и 127-летняя история группы компаний «Москабельмет», которая приняла на территории участников программы 28 июля. Экскурсию для них провели Танчулпан Мухтарова, директор PR-службы «Москабельмет», и Дмитрий Соломатин, заместитель директора по технологии и развитию ООО «Завода Москабель». Гости узнали много интересного о создании первого отечественного кабельного предприятия, о его богатой и насыщенной событиями истории, о самоотверженной работе во время Великой Отечественной войны и вкладе предприятия в Победу. Они посетили производственный цех «Завода Москабель», где понаблюдали за производством силовых кабелей, проявив нескрываемый интерес к этому процессу, а также с удовольствием прогулялись в уютном сквере и сделали памятные фотографии на фоне его главной достопримечательности — Эйфелевой башни.

Танчулпан Мухтарова, директор PR-службы «Москабельмет»: