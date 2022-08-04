Проект создания в Казани кольцевой железнодорожной ветки фактически готов и проходит государственную экспертизу, сообщил в четверг ТАСС начальник Горьковской железной дороги (ГЖД) Сергей Дорофеевский.

"Фактически проект готов. Он проходит сегодня государственную экспертизу, после прохождения государственной экспертизы будет понятна цена вопроса, и после определения цены вопроса будет определен порядок финансирования", - сказал Дорофеевский.

По данным ГЖД, кольцевая железнодорожная ветка пройдет через основные спальные районы и деловой центр Казани, где проживает 60% населения. Часть путей для реализации проекта уже существует, часть - будет создана.

Осуществление проекта позволит увеличить пропускную способность транспортной системы города за счет увязки с существующими интермодальными перевозками, метрополитеном и системой городского пассажирского транспорта.

Как следует из материалов, опубликованных на сайте Миндортранса Татарстана к коллегии по итогам 2021 года, проект кольцевого железнодорожного сообщения будет охватывать большую зону пригорода Казани, железнодорожные вокзалы и крупные транспортно-пересадочные узлы с метрополитеном. На первом этапом планируется строительство третьего пути на участке станции Юдино - станции Дербышки и съезда в районе станции Новое Аракчино, что позволит открыть прямое сообщение от аэропорта Казань до железнодорожных вокзалов Казань-1 и Казань-2.

Фото: dasart.ru