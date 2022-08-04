Нарушаешь? Охранные зоны электросетей
4 августа 2022, 17:20
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТПРОЕКТ, ТАТАРСТАН
Отрасль: Строительство Транспорт
Источник: ТАСС
Проект создания в Казани кольцевой железнодорожной ветки фактически готов и проходит государственную экспертизу, сообщил в четверг ТАСС начальник Горьковской железной дороги (ГЖД) Сергей Дорофеевский.
"Фактически проект готов. Он проходит сегодня государственную экспертизу, после прохождения государственной экспертизы будет понятна цена вопроса, и после определения цены вопроса будет определен порядок финансирования", - сказал Дорофеевский.
По данным ГЖД, кольцевая железнодорожная ветка пройдет через основные спальные районы и деловой центр Казани, где проживает 60% населения. Часть путей для реализации проекта уже существует, часть - будет создана.
Осуществление проекта позволит увеличить пропускную способность транспортной системы города за счет увязки с существующими интермодальными перевозками, метрополитеном и системой городского пассажирского транспорта.
Как следует из материалов, опубликованных на сайте Миндортранса Татарстана к коллегии по итогам 2021 года, проект кольцевого железнодорожного сообщения будет охватывать большую зону пригорода Казани, железнодорожные вокзалы и крупные транспортно-пересадочные узлы с метрополитеном. На первом этапом планируется строительство третьего пути на участке станции Юдино - станции Дербышки и съезда в районе станции Новое Аракчино, что позволит открыть прямое сообщение от аэропорта Казань до железнодорожных вокзалов Казань-1 и Казань-2.
Фото: dasart.ru
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