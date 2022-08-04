Здание аэровокзала и взлетно-посадочную полосу для малой авиации планируется построить в 2025 году в поселке Большое Голоустное на Байкале, который является одним из популярных туристических направлений в Иркутской области. В населенном пункте также заасфальтируют все дороги общего пользования, увеличат номерной фонд, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В Большом Голоустном будет создан туристско-рекреационный кластер. Для его развития создана дорожная карта. <…> В поселке предусмотрено асфальтирование всех дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт автодороги Иркутск - Большое Голоустное на участке 98-114 км, строительство парковки на въезде в поселок и парковочных зон в пади Семеновка. <…> Прорабатываются вопросы строительства в 2025 году взлетно-посадочной полосы малой авиации, здания аэровокзала и создания музея", - говорится в сообщении.

Кроме того, будут благоустроены зоны общего пользования в центре поселка, на двух главных улицах Большого Голоустного обновят фасады зданий. Планируется увеличить зону покрытия мобильной связи и установить банкоматы в самых популярных местах. В поселке также построят канализационно-очистные сооружения, в 2023 году должна быть завершена разработка проектно-сметной документации, сроки самого строительства пока не сообщаются.

Планируется увеличить номерной фонд до 1 750 мест в 2023 году. Сейчас в поселке работают 35 средств размещения. В общей сложности это около 1 500 мест.

Большое Голоустное находится в 120 км от Иркутска на берегу Байкала. В поселке проживают порядка 600 человек. Ежегодно в населенный пункт приезжают 65 тыс. туристов. В 2017 году началась реконструкция дороги между Иркутском и поселком, которая раньше была гравийной. В 2022 году заасфальтируют последний гравийный участок протяженностью 16 км. В связи с появлением асфальта на Голоустненском тракте растет турпоток в поселок. Власти региона рассчитывают, что в 2023 году он составит 70 тыс. человек.

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