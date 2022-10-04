Российский экологический оператор (РЭО) может вложить около 4,5 млрд рублей в два предприятия по обработке отходов в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщила во вторник пресс-служба РЭО.

"Объекты обращения с твердыми коммунальными отходами планируется построить в Нягани и Ханты-Мансийске по концессиям. По первому объекту проект на стадии получения заключения Главгосэкпертизы, ориентировочный срок - конец октября. По Ханты-Мансийску ведется проектирование. Мы обсуждаем возможные источники финансирования. РЭО планирует предоставить льготный заем для реализации проектов в объеме до 95% от стоимости объектов за счет средств от выпуска облигаций. Предположительная сумма вложений со стороны РЭО - 4,5 млрд рублей", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как уточнили в компании, принятие решения о финансировании ожидается по результатам прохождения экспертиз. Создание объекта приблизит регион к выполнению показателей нацпроекта "Экология" по 100% сортировке отходов и снижению захоронения отходов на полигонах в два раза.

"Основная цель РЭО - оказание финансовых мер поддержки инвестиционным проектам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. РЭО может участвовать в уставных капиталах инвесторов, приобретать облигации инвесторов, в том числе конвертируемые в доли (акции) управляющей компании, предоставлять льготные займы инвесторам из средств облигационного займа РЭО. За счет финансирования со стороны РЭО в 2021-2022 гг. в России в эксплуатацию будут введены мощности в размере 4 млн тонн в год. Общий объем инвестиций в проекты составил 56 млрд рублей, участие РЭО - 13,4 млрд рублей", - добавил руководитель департамента инвестиционного развития и фондов РЭО Евгений Барзыкин.

Предприятие по обращению с бытовыми отходами мощностью 100 тыс. тонн в год запустят до конца года в Нефтеюганском районе ХМАО. Его стоимость составила около 1,5 млрд рублей. Кроме того, в округе в ближайшие годы планируется построить пять современных полигонов - в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах. Их общая мощность составит 590 тыс. тонн отходов в год.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, 50% будут отправляться на захоронение. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 объектов обращения с отходами. По состоянию на 1 мая 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составила 48,1%, направленных на утилизацию - 11,4%.