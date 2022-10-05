 
Контракты

Аэропорт "Байкал": еще на шаг ближе к современной инфраструктуре

Аэропорт Байкал: еще на шаг ближе к современной инфраструктуре

5 октября 2022, 14:44
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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Генеральный директор аэропорта Улан-Удэ Дмитрий Гармаев сообщил, что получено разрешение на строительство нового терминала комплекса, где смогут обслуживать до 400 пассажиров в час. Положительное заключение по проектной документации объекта Главгосэкспертиза России выдала весной этого года.

Как мы сообщали ранее, проектируемый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий возведут рядом с действующим зданием аэропорта Улан-Удэ 1930-х годов постройки. После ввода терминала в эксплуатацию в старом здании будут принимать пассажиров международных рейсов.

Эксперты Главгосэкспертизы подчеркивают, что строительство нового аэровокзала, который будет соответствовать всем современным стандартам по комфорту и безопасности, открывает для Улан-Удэ большие возможности. Выгодное географическое положение – недалеко от озера Байкал, а также новая современная инфраструктура аэропорта привлекут в регион еще больше туристов.

В дальнейшем обновление воздушной гавани будет продолжено. В рамках отдельного проекта планируется модернизировать и построить новые дополнительные объекты аэродромной инфраструктуры.

Непосредственно реализацией проекта занимается группа «Новапорт Холдинг». В компании отмечают, что делают все возможное, чтобы обеспечить в аэропорту «Байкал» комфортное обслуживание пассажиров, чтобы у людей по прилете в столицу Бурятии оставались только хорошие впечатления.

«У нас все идет по плану. Прогнозы даже несколько лучше, чем ожидались, поэтому я могу сказать, что мы со своей задачей будем справляться», – заявил директор холдинга Сергей Рудаков.

Сейчас идет прием заявок от потенциальных подрядчиков. Итоги конкурса планируется объявить в ноябре.

 Фото: Международный аэропорт «Байкал»

Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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