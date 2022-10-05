Генеральный директор аэропорта Улан-Удэ Дмитрий Гармаев сообщил, что получено разрешение на строительство нового терминала комплекса, где смогут обслуживать до 400 пассажиров в час. Положительное заключение по проектной документации объекта Главгосэкспертиза России выдала весной этого года.



Как мы сообщали ранее, проектируемый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий возведут рядом с действующим зданием аэропорта Улан-Удэ 1930-х годов постройки. После ввода терминала в эксплуатацию в старом здании будут принимать пассажиров международных рейсов.



Эксперты Главгосэкспертизы подчеркивают, что строительство нового аэровокзала, который будет соответствовать всем современным стандартам по комфорту и безопасности, открывает для Улан-Удэ большие возможности. Выгодное географическое положение – недалеко от озера Байкал, а также новая современная инфраструктура аэропорта привлекут в регион еще больше туристов.



В дальнейшем обновление воздушной гавани будет продолжено. В рамках отдельного проекта планируется модернизировать и построить новые дополнительные объекты аэродромной инфраструктуры.



Непосредственно реализацией проекта занимается группа «Новапорт Холдинг». В компании отмечают, что делают все возможное, чтобы обеспечить в аэропорту «Байкал» комфортное обслуживание пассажиров, чтобы у людей по прилете в столицу Бурятии оставались только хорошие впечатления.

«У нас все идет по плану. Прогнозы даже несколько лучше, чем ожидались, поэтому я могу сказать, что мы со своей задачей будем справляться», – заявил директор холдинга Сергей Рудаков.

Сейчас идет прием заявок от потенциальных подрядчиков. Итоги конкурса планируется объявить в ноябре.



Фото: Международный аэропорт «Байкал»