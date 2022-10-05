Для принятых в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будет разработана государственная программа по модернизации и развитию инфраструктуры. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития России Сергей Назаров, слова которого цитирует пресс-служба министерства.

"Основной задачей при их вступлении в РФ будет являться сохранение и приумножение имеющихся у новых регионов огромных возможностей. Для этого необходимо будет их интегрировать в экономическое, финансовое, правовое и гуманитарное пространство Российской Федерации", - подчеркнул Назаров.

По его словам, для выполнения этих задач будет использован широкий инструментарий, том числе реализация в новых регионах всех имеющихся в России отраслевых механизмов поддержки.

"Также будет разработана государственная программа, основной задачей которой станет модернизация и развитие инфраструктуры, включая социальную", - сказал замминистра.

Новые регионы РФ могут получить освобождение на 10 лет по налогу на прибыль в федеральный бюджет.