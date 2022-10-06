На станции Теректы в Казахстане специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 внедрили систему микропроцессорной централизации стрелок и сигналов (МПЦ-Е). Международный проект реализовали совместно с "БТ Сигнал" (Казахстан) на железнодорожной сети АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы».

Теперь с помощью микропроцессорной системы управления движением диспетчерский персонал дистанционно контролирует параметры работы напольного оборудования, управляет стрелками и светофорами. Оборудование рассчитано на особые климатические условия региона и может работать в диапазоне от -40 до +70 С. Применение МПЦ-Е повысит безопасность и эффективность перевозок – вырастет пропускная способность линии. Ранее на этом же участке (Кызылжар-Жезказган) ГК 1520 цифровизировала разъезд «60 км».

Компании Дивизиона ЖАТ более 10 лет участвуют в развитии железных дорог Казахстана, где они уже цифровизировали 80 железнодорожных станций. Оборудование системы микропроцессорной централизации МПЦ-Е производится мощностями Дивизиона ЖАТ ГК 1520