Багдад и Амман объявили в четверг о вступлении в действие проекта по соединению электросетей двух государств. Официальная церемония с участием премьер-министров Иордании и Ирака Бишера аль-Хасауна и Мустафы аль-Казыми состоялась на границе стран.

Как заявил глава иракского правительства, слова которого привело информационное агентство INA, "проект соединения электросетей создаст надежную основу и обеспечит стабильный путь обмена электричеством между странами".

Со своей стороны аль-Хасауна отметил, что соединение электросетей Иордании и Ирака "сыграет большую роль в расширении двустороннего и регионального сотрудничества". Королевство, добавил иорданский премьер, "рассматривает нынешний проект в качестве приоритета для реализации других совместных программ экономического развития, таких как строительство нефтепроводов из иракского города Басра в иорданский порт Акаба и формирование свободной экономического зоны на границе двух стран".

В последние годы Ирак сталкивается с проблемой обеспеченности электроэнергией, в основном из-за нестабильных поставок газа из Ирана и возможности их внезапного полного прекращения. Контракты на поставку природного газа из Ирана зависят от желания США, наложивших санкции на Тегеран. Раз в несколько месяцев американская администрация решает, вывести ли из-под ограничений статью импорта иранского газа в Ирак, и если вывести, то на какой срок. Пока США позволяют иракской стороне получать топливо из исламской республики.

Согласно договоренностям между Багдадом и Амманом, поставки электроэнергии в Ирак по соединенной системе электросетей начнутся с 2023 года. По данным иорданского правительства, к настоящему времени проект промышленной зоны на границе с Ираком завершен на 90%, строительство нефтепровода Басра - Акаба также находится на завершающей стадии.