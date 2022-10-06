​Ведутся монолитные работы на объектах второго этапа строительства электродепо «Южное», предназначенного для технического обслуживания и ремонта подвижного состава Замоскворецкой линии метро, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Готовность металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса оценивается в 60%. Строители приступили к устройству перекрытия из профнастила для будущей кровли. Корпус площадью более 37 тыс. кв. метров рассчитан на 34 канавы для ремонта и ночного отстоя электропоездов», – отметил Андрей Бочкарёв.

По его словам, общая площадь участка застройки многофункционального комплекса составляет 13,6 га. Здесь расположится 33 здания и сооружения разного производственного назначения.

Как отметил генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» (входит в Группу компаний «Мосинжпроект», выступающую оператором программы развития столичного метро) Константин Маслаков, активно ведется строительство вспомогательных зданий и сооружений в составе электродепо.

«Продолжаются монолитные работы по устройству железобетонных конструкций административно-бытового корпуса. Ведется устройство фундаментов комплекса технических и производственных помещений отстойно-ремонтного корпуса, компрессорной станции, тягово-понизительной подстанции и центрального теплового пункта. Приступаем к строительству здания мотодепо, где будет проводиться технический осмотр и ремонт мотовозов», – пояснил Константин Маслаков.

Руководитель «МИПСТРОЙ 1» добавил, что на площадке ведутся работы по устройству основания под верхнее строение путей.

«Общая протяженность верхнего строения путей электродепо «Южное» составит порядка 9 тыс. метров и 3,6 тыс. метров контактного рельса тяговой сети», – уточнил Маслаков.

В Москве насчитывается 20 действующих электродепо. На разных стадиях реконструкции и строительства находятся шесть: «Нижегородское», «Южное», «Саларьево», «Владыкино», «Выхино», «Аминьевское», благодаря чему в столице будет создано 7 тыс. рабочих мест.

Фото: stroi.mos.ru