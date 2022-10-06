Новая грантовая программа «доращивания» технологических компаний запущена в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO», в соответствии постановлением Правительства РФ. Программу реализует АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций». Куратором федерального проекта является первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Две заявки от технологических компаний на общую сумму 450 млн рублей уже рассмотрены и одобрены к финансированию Грантовым комитетом, который возглавляет заместитель Министра экономического развития Максим Колесников.

«Программа предполагает предоставление грантов до 250 млн рублей российским технологическим компаниям на доработку и создание производства продукции под задачи российских корпораций. Другими словами, программа помогает российским поставщикам создать востребованный продукт под будущий заказ крупных компаний», – отмечает замминистра.

Гранты предоставляются на доработку и создание производства новой технологической продукции под конкретные задачи компании-заказчика. Обязательное условие получения гранта – это софинансирование со стороны предприятия в объеме не менее 100% суммы запрашиваемого гранта.

Программа позволяет крупным компаниям осуществлять замену импортных технических решений на отечественные, что крайне актуально в сложившейся экономической ситуации. При этом она даёт чёткую перспективу для потенциальных предприятий-поставщиков и создает для них новые рынки сбыта.

Одним из победителей конкурсного отбора признана санкт-петербургская компания, планирующая доработку и организацию производства уникального портального крана, который позволяет вести полноценную эксплуатацию в арктических условиях. Существующие аналоги не могут эксплуатироваться при температуре ниже -40 градусов. Крупная компания-заказчик уже подтвердила потребность в создаваемом продукте в размере порядка 16 млрд рублей до 2028 года.

Другое предприятие, базирующееся в Московской области, - также победитель конкурсного отбора. Оно планирует доработку и организацию производства комплекса композиционных материалов, которые позволяют изготавливать детали и агрегаты с температурой эксплуатации до 250 °С. В первую очередь, данные материалы будут востребованы для производства деталей для авиационных двигателей, которые будут устанавливаться отечественные самолеты. Потребность в создаваемых композиционных материалах подтвердила компания-заказчик в размере 3,6 млрд рублей на 6 лет.

«На сегодняшний день программа «доращивания» реально помогает российским поставщикам выйти на новые рынки сбыта и создать востребованный продукт под будущий заказ крупных компаний, в первую очередь, в рамках замены иностранных решений», - отметил генеральный директор АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций», - Павел Дворниченко.

Программа «доращивания» реализуется АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций». В общей сложности в федеральном бюджете на 2022-2024 заложено 10 млрд рублей на реализацию этой программы.

Программа реализуется с мая 2022 года и на сегодняшний день уже поступило 83 заявки на общую сумму 10,3 млрд рублей. В настоящее время проводится экспертиза поступивших заявок. До конца 2022 года планируется заключение первых соглашений о предоставлении грантов. Планируется поддержать 30 организаций к концу 2022 года.

Компании-заказчики принимают непосредственное участие в реализации программы «доращивания» на всех ее этапах: в отборе проектов, утверждении технических требований к продукту и приемке результатов.