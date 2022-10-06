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Развитие науки в ТЭК обсудят на конференции накануне "Российской энергетической недели"

Развитие науки в ТЭК обсудят на конференции накануне Российской энергетической недели

6 октября 2022, 12:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: РЭН-2022
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Развитие науки в топливно-энергетическом комплексе обсудят на научно-практической конференции "Территория энергетического диалога" накануне "Российской энергетической недели", говорится в сообщении Росконгресса.

"Первая научно-практическая конференция "Территория энергетического диалога" состоится 11 октября в преддверии юбилейного, пятого Международного форума "Российская энергетическая неделя", - отмечается в сообщении.

Цель конференции - содействие научно-технологическому развитию отраслей ТЭК для обеспечения их стабильной работы.

Основной темой пленарного заседания станет обсуждение приоритетных направлений научных исследований и технологических разработок для обеспечения стабильной работы ТЭК, а также научно-технологическое развитие российской энергетики с учетом приоритетов достижения технологического суверенитета.

"Топливно-энергетический комплекс - базовая и одна из наукоемких отраслей российской экономики. Для обеспечения энергетической безопасности страны и конкурентоспособности отечественного ТЭК на мировых рынках сегодня особенно важно определить приоритетные направления научных исследований и технологических разработок, сформировать новый взгляд на научно-технологическое развитие российской энергетики в будущем с учетом приоритетов достижения технологического суверенитета", - прокомментировал генеральный директор РЭА Минэнерго Алексей Кулапин.

Организаторами конференции выступают "РЭА" Минэнерго и Фонд "Росконгресс" при поддержке министерства энергетики РФ. 

Фото: roscongress.org

Источник: ТАСС

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