"Россети Тюмень" завершили миллиардный проект в Югре

«Россети Тюмень» ввели в работу подстанцию 110 кВ «Тупсилор» с питающей линией электропередачи в главном нефтедобывающем регионе России. Энергетики обеспечат 39 МВт дополнительной мощности объектам Майского и Среднебалыкского месторождений углеводородов, разработку которых ведет «Роснефть». На обеспечение электроснабжения центров нефтедобычи электросетевая компания направила более 1 млрд рублей.

Энергетики установили на подстанции два силовых трансформатора общей мощностью 80 МВА, элегазовые и вакуумные выключатели. Все оборудование открытых распределительных устройств 110 кВ и 35 кВ предназначено для эксплуатации в условиях суровой северной зимы и способно функционировать даже при температуре минус 60 градусов. Для организации дистанционного управления и контроля работы энергообъекта внедрена современная система автоматизированного управления технологическими процессами. АСУ ТП центра питания сможет собирать и передавать свыше 2000 сигналов телеметрии на диспетчерский пункт нефтеюганского филиала «Россети Тюмень».

Интеграцию новой подстанции в Тюменскую энергосистему обеспечила питающая линия электропередачи 110 кВ «Средний Балык – Арго» протяженностью 9,11 км. Энергетики установили 54 опоры высотой от 25 до 38 метров и смонтировали более 9 км сталеалюминевого провода.

Активное взаимодействие «Россети Тюмень» с региональными и муниципальными органами власти, а также крупной промышленностью позволяет энергокомпании успешно развивать электросетевой комплекс Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.