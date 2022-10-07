Пермь на два дня станет столицей российского экспорта и импорта

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7 октября 2022, 09:35
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЭФ-22, ЭКСПОРТ
Источник: mef22.ru
Опубликованы ключевые спикеры Межрегионального экспортного форума «МЭФ-22», который состоится в Перми 12-13 октября 2022 года на площадке конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо».
Тематически форум поделен на три потока, которые будут проходить на протяжении двух дней:
Ключевым мероприятием первого дня МЭФ-22 станет пленарное заседание «Российские регионы и глобальные рынки: поддержка и развитие ВЭД в новых реалиях». Заседание пройдет с участием губернатора Пермского края, руководителей профильных департаментов трех ведущих министерств, представителей АО «Российский экспортный центр» с приглашением глав республик ПФО, руководителей крупнейших компаний-экспортеров и экспертов по финансам и логистике.
Участники смогут подискутировать на ключевые темы: «Финансы и логистика – главные вопросы российских экспортеров. Что делает государство, как адаптируется к новым условиям бизнес?»; «Государственные и региональные меры поддержки экспорта и импорта – антикризисный план поддержки экономики»; «Новые векторы геополитических и внешнеэкономических приоритетов России: традиционные и новые партнеры России».
Среди основных спикеров:
Помимо российских спикеров в мероприятии примут участие представители из Беларуси, Казахстана, Армении, Турции, Ирана, Ближнего Востока, Индии и т. д.
В рамках первого трека пройдут лекции, семинары, дискуссии, сессии, где обсудят вопросы на тему экономики будущего: антикризисные стратегии, меры по адаптации и развитию экономики ВЭД субъектов России, новые логистические маршруты, юридические аспекты внешнеэкономических операций и многое другое. Приглашенные гости трека — практикующие юристы, профильные вице-губернаторы и министры экономики субъектов РФ, коммерческие банки, ведущие экспортеры и импортеры и т. д.
Мероприятия второго трека форума посвящены вопросам трансформации векторов геополитики России. В рамках панельных дискуссий и бизнес-диалогов эксперты и участники форума обсудят перспективы развития торговли с евразийскими странами (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия), Турцией, Китаем, Ираном, странами Персидского залива, Индией и Африкой.
Третий трек форума — «Экспортная гостиная и специальные мероприятия» — предполагает церемонию вручения наград победителям окружного этапа премии «Экспортер года» в ПФО, обсуждение мер поддержки бизнеса и т. д. Некоторые консультации и круглый стол пройдут в онлайн-формате.
Более подробно с программой форума и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте: https://mef22.ru/
Развитие экспорта товаров производителей Пермского края в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» – одно из приоритетных направлений деятельности Правительства Пермского края. Ранее Президент России Владимир Путин поставил перед страной задачу по увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году.
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